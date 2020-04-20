Премьера фильма «Пандемия». Эксклюзивные кадры и истории о том, как коронавирус повлиял на жизни людей

Сегодня, 12:00 Категория: Общество

119

0

Фото с сайта https://www.1obl.ru/

Эксклюзивные кадры из Китая и городов Урала, истории обычных людей, специалистов, которые ведут борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, а также врачей, работающих с заболевшими, всё это ждёт зрителей телеканала ОТВ в новом фильме «Пандемия».

– В фильме будет много эксклюзивных моментов, например: интервью с южноуральцами, которые жили в Ухане и видели самое начало развития пандемии. История пары, которую эвакуировали в Тюмень, где они 14 дней провели на карантине. Рассказ врачей-инфекционистов, которые выезжают к потенциально зараженным коронавирусом, а также многое другое, – рассказывает автор фильма Артур Ишпулатов.

В фильме расскажут о том, какие костюмы надевают инфекционисты, как они себя в них чувствуют, сколько медицинских приборов и средств индивидуальной защиты прислала Русская медная компания в Челябинскую область, а также о том, как выглядят легкие человека, переболевшего коронавирусной инфекцией.

– Мы решили отойти от стандартной подачи, которую привык видеть зритель на региональном телевидении. Фильм можно будет смотреть и без звука, все будет понятно по видеоряду, – подчеркнул автор фильма.

Премьера фильма «Пандемия» состоится сегодня, 20 апреля, в 19:45 на телеканале ОТВ. В это же время премьера появится на ютуб-канале медиахолдинга ОТВ.