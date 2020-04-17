Южноуральцев просят оставаться дома, а к пасхальной службе присоединяться онлайн

Вчера, 16:56 Категория: Общество

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В Челябинской области православных просят оставаться дома. С просьбой об этом к южноуральцам обратился митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

– В эти дни мы Пасху справляем и встречаем в совершенно необычных условиях, условиях угрозы для нашей жизни. Дорогие мои, в эти дни оставайтесь дома, молитесь дома. Священники будут совершать богослужение в наших православных храмах, вы же можете вместе с нами совместно молиться по телетрансляции, которая будет организована телеканалом ОТВ, – подчеркнул митрополит Григорий.

В условиях распространения коронавирусной инфекции по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие могут дома совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно.

Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в», затем окропить снеди святой водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Сегодня на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.ru пройдёт прямая трансляция пасхальной службы из Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска. Эфир продлится с полуночи до 04:00 часов.

В Кыштыме пасхальная служба в храме Рождества Христова тоже пройдёт в прямом эфире. Трансляцию сегодня организуют Кыштымская телерадиокомпания и Ростелеком. Начало в 23:30. Эфир будет доступен в официальной группе ООО "Кыштымская телерадиокомпания" в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/smotri_ktrk)