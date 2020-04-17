В областной прокуратуре обсудили защиту трудовых прав работников и реализацию нацпроектов

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Павел Киселёв, депутат Законодательного Собрания Челябинской области координатор проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста». Ирина Гехт, первый заместитель Губернатора Челябинской области. Олег Екимов, председатель Федерации профсоюзов Челябинской области.

Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите трудовых прав граждан, действующей при прокуратуре Челябинской области.

В составе группы работает депутат Законодательного Собрания региона от Кыштымского городского округа Павел Киселёв, координирующий проект партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» в Челябинской области.

В ходе заседания, проведенного заместителем прокурора Челябинской области Павлом Вепревым, рассматривались проблемы несвоевременной выдачи зарплаты, трудовой деятельности людей предпенсионного возраста, вопросы контроля действий арбитражных управляющих на предприятиях-банкротах.

Было отмечено, в результате принятых мер прокурорского реагирования в счет погашения долга по оплате труда выплачено более 200 миллионов рублей. В тоже время, по словам заместителя прокурора, тревогу вызывает размер скрытой задолженности по зарплате – 106 миллионов рублей, большая часть из которой – долги предприятий-банкротов.

– Работа этой группы становится наиболее востребованной на фоне сложной ситуации в экономике. Важно свести к минимуму негативные события на рынке труда, особенно сокращение персонала. Все стороны социального партнерства и областное правительство, и промышленники, и профсоюзы именно сейчас должны обратить особо пристальное внимание на защиту трудовых прав граждан. Нам нужно оперативно реагировать на изменение ситуации и действовать на упреждение, – сообщил Павел Киселёв.

Заседание продолжилось обсуждением реализации национальных проектов «Здоровье», «Производительность труда и поддержка занятости». Акцент был сделан на вопросах комплектации квалифицированным медицинским персоналом, графиках ввода в действие объектов высокотехнологичной медицины и ФАПов на селе.