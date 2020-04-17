В Кыштыме пасхальное богослужение пройдёт в режиме онлайн

Сегодня, 13:05 Категория: Общество

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Сегодня всё необходимое оборудование для трансляции богослужения было смонтировано в кыштымском храме Рождества Христова.

Как сказал сайту «КР» настоятель этого храма отец Михаил Чирков, богослужение начнётся в ночь на воскресенье, в 23 часа 30 минут. Верующие смогут посмотреть трансляцию службы в режиме реального времени в группе Кыштымской телерадиокомпании ВКонтакте.

– Хотелось бы обратиться ко всем верующим: пожалуйста, оставайтесь дома и смотрите пасхальное богослужение в режиме онлайн, – сказал Михаил Иванович. – Конечно, если кто-то всё-таки решит прийти в пасхальную ночь в храм, наши двери будут открыты. Благодаря администрации Кыштымского округа, у нас есть небольшой запас медицинских масок, которыми мы обеспечим прихожан. Но всё же, учитывая эпидемиологическую обстановку, лучше пока воздержаться от посещения людных мест, в том числе и храмов.