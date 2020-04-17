Сегодня состоится пресс-конференция Алексея Текслера о ситуации, связанной с COVID-19

Сегодня, 09:00 Категория: Общество

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Сегодня, 17 апреля, в 12:00 губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведёт брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе в режиме видеоконференцсвязи.

Алексей Леонидович сообщит оперативную информацию о мерах, которые принимаются для борьбы с ростом заболеваемости, а также проинформирует южноуральцев о количестве подтвержденных случаев заражения.



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