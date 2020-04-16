В Челябинской области гречка подорожала более, чем на 60 процентов

Вчера, 16:58 Категория: Общество

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Сегодня, 16 апреля, на сайте 1obl.tv состоялась трансляция брифинга заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова. Один из вопросов касался повышения цен на некоторые продукты из «обязательного» списка.

В частности, речь идёт о гречке. Цена стала выше на 63 процента. Свинина подорожала на 41 процент, капуста белокочанная – на 29 процентов, рыба замороженная – на 25 процентов, стоимость риса поднялась на 23 процента, говядина подорожала на 22 процента, макароны – на 20 процентов.

При этом есть ряд продуктов, на которые цена значительно упала. Это касается лука репчатого (цена меньше на 54 процента), печенья (на 38 процентов), муки (35 процента), сгущенки (30 процента), хлеба и хлебобулочных изделий (27-29 процентов).

– Но также есть позиции, цена на которые не изменилась: консервы, минеральная вода, куриное мясо, масло сливочное и подсолнечное, молоко, яйца, чай и детская смесь, – заявил Сергей Сушков.

Заместитель губернатора отметил, что никакой опасности по дефициту продовольствия в регионе сейчас нет. Запасов достаточно на два-три месяца, а по некоторым позициям – до полугода.

Также сообщается, что в этом году посевы гречки будут увеличены.