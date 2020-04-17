Жители посёлка Увильды общими усилиями стараются сохранить память о своей землячке, участнице Великой Отечественной войны

Сегодня, 11:00 Категория: Общество

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Клавдия Алексеевна Плужник долгое время жила в посёлке. Ветерана знали и уважали все местные жители. Соседские ребятишки называли её бабушкой, заглядывали к ней в гости отведать пирожков и послушать рассказы о войне. Клавдия Алексеевна была медсестрой и на фронте спасла сотни жизней, была удостоена ордена Отечественной войны II степени. Детей и родственников у неё не было. Когда она ушла из жизни, единственной памятью о ветеране осталась покосившаяся железная табличка с фамилией, нацарапанной кривыми буквами чёрной краской.

– Мы всем посёлком помним Клавдию Алексеевну, какая она была добрая, щедрая, для всех она была как родная бабушка. Продолжаем ездить на её могилу, приносим цветы. Она – настоящий герой, фронтовик. Но каждый раз, когда видим надгробие, сердце обливается слезами. Человек, который рисковал своей жизнью, спасал наших солдат, отдавал силы во имя нашего будущего, заслуживает большего, – говорит жительница посёлка Увильды Елена Плешкова.

Односельчане обратились за помощью к депутату Государственной думы Владимиру Бурматову. Им даже не пришлось никуда для этого ехать. В условиях распространения коронавирусной инфекции парламентарий перевёл свои приёмные в дистанционный режим работы, а обращения граждан начал принимать по видеосвязи. Владимир Бурматов сообщил жителям Увильдов, что, несмотря на формальные трудности из-за отсутствия родственников (памятники, как правило, устанавливают по их заявлениям), эту проблему удастся решить оперативно.

– На фронтах Великой Отечественной войны благодаря медикам было спасены миллионы жизней. Медработникам приходилось круглосуточно под бомбёжками и артобстрелами выносить с поля боя раненых, оказывать им помощь. Имя каждого участника Великой Отечественной войны должно быть вписано в историю, – подчеркнул Владимир Бурматов. – Я благодарен жителям посёлка, которые так трепетно отнеслись к памяти своей землячки. Мы уже нашли возможность установить хороший памятник, достойный подвига этого человека. Решено, что все необходимые работы по установке памятника будут выполнены сразу, как только позволят погодные условия.

К Владимиру Бурматову поступило обращение ещё от одной жительницы Кыштыма Светланы Гусихиной. Женщина, спустя много лет поисков, наконец-то нашла место захоронения своего родного дяди, погибшего на фронте, и попросила парламентария помочь осуществить поездку до его могилы в деревне Носково в Псковской области. Депутат взял это обращение в работу и отметил, что ранее уже удавалось помогать людям с такими просьбами.