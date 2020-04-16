Южноуральцы могут получить гранты на свои проекты по формированию комфортной городской среды

Вчера, 14:59 Категория: Общество

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Южноуральцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020». Одна из номинаций «Вокруг меня» посвящена проектам, направленным на организацию комфортной городской среды, помощь в благоустройстве населённых пунктов и сохранении экологии. Номинация действует для двух возрастных категорий: от 14 до 17 лет и от 18 лет без возрастных ограничений.

Приём заявок открыт до 30 апреля на обновленном портале DOBRO.RU в разделе «Конкурс». Об этом сообщается на сайте Минстроя России.

Конкурс предоставляет возможность пройти обучение у ведущих экспертов, выйти на новый уровень развития, найти единомышленников и партнёров, тиражировать свой проект, а также получить грант на его развитие. В 2020 году грантовый фонд конкурса составляет 90 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

– В 45 регионах нашей страны действуют молодёжные сообщества, которые вместе с органами власти, отвечающими за благоустройство, работают на благо формирования комфортной городской среды. Мы знаем, что есть ещё много неравнодушных молодых людей, которые прикладывают немало усилий для того, чтобы дворы, улицы, парки в их городах становились красивыми, комфортными и безопасными. Ждем на конкурсе новых участников, – сказал заместитель главы Минстроя России Максим Егоров.

Победители конкурса получат гранты до двух миллионов рублей на реализацию своего проекта, образовательные гранты – до 500 тысяч рублей на обучение и повышение квалификации.

Напомним, что в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» (программа «Формирование комфортной городской среды») в Челябинской области планируют благоустроить 125 общественных пространств и 90 дворов.