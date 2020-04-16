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В Кыштыме начала действовать упрощённая процедура получения материнского капитала

Вчера, 13:50 Категория: Общество
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Для оформления материнского капитала теперь не нужно лично обращаться с заявлением и документами в клиентскую службу Управления пенсионного фонда и многофункциональный центр. Сертификат будет оформлен автоматически. Сведения о рождении детей будут поступать в пенсионный фонд из государственного реестра ЗАГС.


Затем данные направят в личный кабинет родителей на сайте ПФР или портале госуслуг. Важно, чтобы у обладателя сертификата был доступ к этим сведениям через электронный сервис ПФР. Воспользоваться им могут все граждане, которые прошли регистрацию на портале госуслуг со статусом «подтвержденная запись.


В семьях с приёмными детьми порядок оформления маткапитала только заявительный.

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Теги: Кыштым маткапитал Пенсионный фонд России

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