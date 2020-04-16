В Кыштыме «Дни службы занятости» пройдут в дистанционном режиме

Вчера, 13:33 Категория: Общество

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Ежегодная акция «Дни службы занятости» продлится в Кыштыме с 20 по 30 апреля. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации консультации будут проводиться в дистанционном режиме.



В Центр занятости населения можно обратиться по телефонам горячей линии: 8 (351-51) 4-08-25, 4-08-26 и 4-08-27. Также обращения принимают по электронной почте – szn@chel.surnet.ru.



По данным на 15 апреля в Кыштымском городском округе уровень безработицы составляет 1, 34 процента. Безработными признаны 263 человека, свободны 294 вакансии.