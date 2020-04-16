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Люди, приехавшие в Челябинскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, отправятся на карантин

Вчера, 13:14 Категория: Общество
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Все прибывающие в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга на поезде или самолёте будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Такое решение сегодня, 16 апреля, принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.


– По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 17 апреля граждане, прибывающие в Челябинскую область из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области воздушным и железнодорожным транспортом, обязаны обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Челябинской области режим изоляции по месту жительства (месту пребывания), – сообщили в пресс-службе губернатора нашим коллегам с сайта «Первый областной».


Напомним, начиная с 10 апреля, на Южном Урале проверяют на коронавирус всех прибывающих авиарейсами из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, удалось выявить случаи заражения.


По данным оперативного штаба на утро 16 апреля в Челябинской области подтверждено 60 случаев заболевания коронавирусом. Условно подтверждённых и летальных случаев за сутки не зафиксировано.

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Теги: Кыштым Пандемия коронавируса Двухнедельный карантин

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