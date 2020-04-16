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В Кыштыме сократилась численность населения

Вчера, 11:49 Категория: Общество
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Такие данные приводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по региону. На официальном сайте указано, что в Кыштыме проживают 38 тысяч 763 жителя. Это на 106 человек меньше, чем в прошлом году.


Также указано, что Златоуст потерял звание третьего города Челябинской области по численности населения, уступив место Миассу. Всего в Челябинской области проживают три миллиона 466 тысяч 369 человек. Численность населения региона сократилась за год на четыре тысячи 692 жителя.

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Теги: Кыштым убыль населения Челябинскстат

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