Жителям Кыштыма разъяснили правила поведения при режиме повышенной готовности

Вчера, 10:47 Категория: Общество

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Главное управление МВД России по Челябинской области напоминает гражданам, что распоряжением правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года сотрудники ОВД наделены полномочиями составлять административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП. В соответствии с постановлением правительства Челябинской области, на территории региона с 18 марта действует режим повышенной готовности, в рамках которого введены ограничения как для граждан, так и для организаций.

К административной ответственности за несоблюдение правил поведения при режиме повышенной готовности, прежде всего, привлекаются нарушители общественного порядка, например, находящиеся в нетрезвом виде в общественном месте или совершившие хулиганские действия. Обращаем внимание, что постановлением правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-р в связи с угрозой распространения опасного заболевания южноуральцам предписано находиться по месту проживания или пребывания, за исключением указанных в документе случаев, когда гражданам необходимо выйти из дома. Как пример, следует воздержаться от посещений спортивных площадок. В противном случае действия граждан будут фиксироваться уполномоченными должностными лицами с последующим составлением протокола об административном правонарушении. Собранные материалы направляются в суд для дальнейшего рассмотрения.

Кроме того, утверждены правила поведения, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности. В частности, граждане обязаны соблюдать общественный порядок, иметь при себе и предъявлять уполномоченным должностным лицам документ, удостоверяющий личность.

За невыполнение правил поведения предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

При наступлении последствий в результате данного нарушения ответственность будет более строгой. Так, в соответствии с частью 2 статьи 20.6.1 для граждан размер штрафа увеличится и составит от пятнадцати до тридцати тысяч рублей. Должностных лиц ожидает наказание в виде штрафа от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Для граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и собственно для юрлиц предусмотрены штрафы в размере от пятисот тысяч до миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.