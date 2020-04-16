Полиция Кыштыма призывает садоводов к бдительности
Вчера, 10:38 Категория: Общество
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С началом дачного сезона сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» предлагают садоводам несколько рекомендаций, которые помогут сохранить имущество:
- отправляясь на участок, не берите с собой ценные вещи (ювелирные украшения, крупные денежные суммы, банковские карты и так далее;
- не оставляйте без присмотра бензо- и электроинструмент, бытовую технику, электронику;
- закрывайте хозяйственные постройки и дом, даже если работаете на участке;
-если на вашей улице (либо на территории садоводческого товарищества) есть собственники участков, проживающие там круглогодично, попробуйте договориться с ними о возможности на платной или договорной основе присматривать за вашим домиком (участком);
- при появлении подозрительных лиц, сообщайте об этом в полицию.
Если на ваше имущество было совершено покушение (сломан замок на входной двери домика или сарая, присутствуют явные следы пребывания чужого человека), незамедлительно обращайтесь в дежурную часть по номерам 02 или 4-46-61.
До приезда сотрудников полиции не меняйте обстановку, постарайтесь не прикасаться к поверхности дверных ручек, полок, гладких поверхностей, избегать активного передвижения по участку. Такой алгоритм действий поможет специалистам обнаружить вещественные доказательства и установить личность подозреваемого.