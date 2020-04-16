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Полиция Кыштыма призывает садоводов к бдительности

Вчера, 10:38 Категория: Общество
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С началом дачного сезона сотрудники межмуниципального отдела МВД России  «Кыштымский» предлагают садоводам несколько рекомендаций, которые помогут сохранить имущество:

 

- отправляясь на участок, не берите с собой ценные вещи (ювелирные украшения, крупные денежные суммы, банковские карты и так далее;

 

- не оставляйте без присмотра бензо- и электроинструмент, бытовую технику, электронику;

 

- закрывайте хозяйственные постройки и дом, даже если работаете на участке;

 

-если на вашей улице (либо на территории садоводческого товарищества) есть собственники участков, проживающие там круглогодично, попробуйте договориться с ними о возможности на платной или договорной основе присматривать за вашим домиком (участком);

 

- при появлении подозрительных лиц, сообщайте об этом в полицию.

 

Если на ваше имущество было совершено покушение (сломан замок на входной двери домика или сарая, присутствуют явные следы пребывания чужого человека), незамедлительно обращайтесь в дежурную часть по номерам 02 или 4-46-61.

 

До приезда сотрудников полиции не меняйте обстановку, постарайтесь не прикасаться к поверхности дверных ручек, полок, гладких поверхностей, избегать активного передвижения по участку. Такой алгоритм действий поможет специалистам обнаружить вещественные доказательства и установить личность подозреваемого.

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Теги: Кыштым полиция садоводы

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