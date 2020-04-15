ЕДДС Кыштыма сообщает об отключениях электроснабжения

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16 апреля, с 9 до 16 часов, в связи с ремонтными работами по монтажу провода СИП на ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 запланировано отключение электроснабжения на улицах В.Сергеевой, с № 1 по № 39; Береговая, с № 1 по № 16; Набережная, с № 1 по № 8.

Также завтра, с 9 до 16 часов, в связи с демонтажем опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 будет отключено электроснабжение на улицах Луначарского, с № 1 по № 22; Нижне-Кыштымская, с № 1 по № 30; Гоголя, с № 1 по № 28; Р.Люксембург, с № 1 по № 25; Металлистов, с № 1 по № 24; Комарова, с № 1 по № 8; Пушкина, с № 1 по № 6.

С 10 до 15 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-10 кВ запланировано отключение электроснабжения в посёлке Слюдорудник.

17 апреля, с 10 по 15 часов, в связи с ремонтными работами на ВЛ-10 кВ будет отключено электроснабжение в посёлке Егусты.

С 9 до 16 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 запланировано отключение электроснабжения на улицах Ветеранов, с № 19 по № 43; Некрасова, с № 1 по № 14; пер. Советский, с № 1 по № 12.