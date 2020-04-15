В разгар пандемии более 800 жителей Челябинской области остаются за границей

Сегодня, 17:44 Категория: Общество

238

0

Как сообщают наши коллеги с сайта «Первый областной», по официальным данным, в разгар пандемии коронавируса за границей находятся более 800 южноуральцев. При этом многие из них не хотят возвращаться в Россию. Однако есть и те, кто собирается домой.



– Только по данным миграционной службы, в Таиланд уехало 170 человек, – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. – Мы имеем информацию о более чем 30 южноуральцах из Таиланда, которые хотят вернуться, они на связи и мы работаем с федеральным штабом. Сейчас мы собираем список тех, кто нуждается в помощи, чтобы выехать. Есть несколько семей и пожилого возраста. Они сообщают, что у них заканчиваются лекарства.



Южноуральцы, желающие вернуться домой, могут рассчитывать на борт из Бангкока в Екатеринбург. Рейс запланирован на 18 апреля. По словам Алексея Текслера, правительство региона сделает всё возможное, чтобы жители Челябинской области смогли вернуться домой.