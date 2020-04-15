На Южном Урале продолжается конкурс по замещению руководящих должностей

Сегодня, 17:25 Категория: Общество

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Более 600 человек подали заявки на участие в кадровом конкурсе на замещение должностей в учреждениях социальной сферы Челябинской области. Конкурсный отбор был объявлен месяц назад.

–У нас есть определенный дефицит кадров в социальной сфере, и мы готовы и молодых специалистов привлечь на руководящие должности, – отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. – Речь идёт о руководителях подведомственных учреждений в системе здравоохранения, образования и социальной защиты населения: это главные врачи, заместители главных врачей, директора школ, училищ, домов-интернатов. Уверены, что конкуренция будет большая, так как заявки поступали даже от специалистов из Свердловской, Курганской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан. Среди них и действующие врачи с большим опытом, готовые к переезду.

Сбор заявок продлится до 19 апреля 2020 года. Конкурс пройдёт в четыре этапа (направление заявки; тестирование; эссе; очное собеседование). Для регистрации и прохождения этапов необходимо перейти на портал конкурса http://konkurskadr.gov74.ru.