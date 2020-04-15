Дорогу из Кыштыма в Челябинск оборудуют видеокамерами
Сегодня, 11:20 Категория: Общество
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Видеокамерами будут оборудованы 11 трасс в Челябинской области. На эти цели из региональной казны выделено более 115 миллионов рублей.
Видеокамеры на дороге из Кыштыма в Челябинск (через Кузнецкое и Аргаяш) появятся до 2 ноября. С их помощью будут фиксировать проходящий транспорт и отмечать превышение допустимой скорости, а также другие нарушения Правил безопасности дорожного движения.
Данные будут передаваться напрямую в региональную Госавтоинспекцию.