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Дорогу из Кыштыма в Челябинск оборудуют видеокамерами

Сегодня, 11:20 Категория: Общество
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Видеокамерами будут оборудованы 11 трасс в Челябинской области. На эти цели из региональной казны выделено более 115 миллионов рублей.


Видеокамеры на дороге из Кыштыма в Челябинск (через Кузнецкое и Аргаяш) появятся до 2 ноября. С их помощью будут фиксировать проходящий транспорт и отмечать превышение допустимой скорости, а также другие нарушения Правил безопасности дорожного движения.


Данные будут передаваться напрямую в региональную Госавтоинспекцию.

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Теги: Кыштым видеокамеры автодорога Кыштым Челябинск Госавтоинспекция

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