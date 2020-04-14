В Кыштым поступили маски в качестве гуманитарной помощи от РМК
Сегодня, 13:31 Категория: Общество
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Сегодня, 14 апреля, руководитель управления социальной политики Русской медной компании Елена Тарасова вручила четыре тысячи масок. Их получат работники, которые напрямую работают с людьми. Маски распределят среди 12 бюджетных и муниципальных организаций.
– Вчера на областной аптечный склад поступил груз с гуманитарной помощью от РМК – полтора миллиона масок, порядка 150 тысяч перчаток, двадцать тысяч защитных костюмов и три тысячи защитных очков. Их распределят по Челябинской области, – сказала сайту «КР» Елена Сергеевна.
Подробности – в ближайшем выпуске газеты «Кыштымский рабочий».