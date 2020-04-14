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На ОТВ пройдёт прямая трансляция пасхального богослужения

Сегодня, 12:35 Категория: Общество
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В это воскресенье,19 апреля, православные верующие отметят главный праздник христианства – Пасху. К этому светлому дню принято печь куличи, красить яйца, готовить сладкую Пасху и посещать праздничную церковную службу. К сожалению, в этом году необходимо соблюдать самоизоляцию. Даже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом воздержаться от посещения храмов во время пандемии коронавируса.

Уважаемые читатели, пожалуйста, оставайтесь дома! Позаботьтесь о себе и своих близких. В ночь с 18 на 19 апреля на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.ru  пройдёт прямая трансляция пасхальной службы из Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска. Эфир продлится с полуночи до 04:00 часов.

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Теги: Кыштым ОТВ Прямая трансляция богослужения Пасха Христова

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