Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Проходимцы пытаются нажиться на ситуации с коронавирусом

Сегодня, 10:51 Категория: Общество
105
0

 

Управление Роспотребнадзора Челябинской области призывает к бдительности индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий и организаций. На ситуации с коронавирусом пытаются нажиться мошенники.

Некоторые из них звонят предпринимателям и представляются работниками «санитарной службы». Затем в телефонном разговоре пытаются навязать приобретение брошюр с информацией о профилактике «Коронавируса COVID-19». При отказе от покупки угрожают применением административных санкций.

Такие действия не имеют никакого отношения к деятельности Роспотребнадзора. Управление убедительно  рекомендует обо всех случаях обращения от имени сотрудников данного ведомства, иных юридических и физических лиц с целью обмана путём злоупотребления доверием и незаконного получения денежных средств незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы.

Поделиться публикацией

Теги: Роспотребнадзор коронавирус мошенники бизнес предупреждение

Похожие публикации:

В России работает сайт с официальной информацией о распространении коронавируса

Жителей Кыштыма атакуют телефонные мошенники

В Кыштым могут наведаться мошенники под видом сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии

Не называйте свои адреса! Жителей Кыштыма предупреждают о подозрительных звонках

В Кыштыме объявились мошенники, которые представляются работниками Пенсионного фонда

Комментарии:

Добавить