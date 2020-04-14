Проходимцы пытаются нажиться на ситуации с коронавирусом

Сегодня, 10:51 Категория: Общество

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Управление Роспотребнадзора Челябинской области призывает к бдительности индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий и организаций. На ситуации с коронавирусом пытаются нажиться мошенники.

Некоторые из них звонят предпринимателям и представляются работниками «санитарной службы». Затем в телефонном разговоре пытаются навязать приобретение брошюр с информацией о профилактике «Коронавируса COVID-19». При отказе от покупки угрожают применением административных санкций.

Такие действия не имеют никакого отношения к деятельности Роспотребнадзора. Управление убедительно рекомендует обо всех случаях обращения от имени сотрудников данного ведомства, иных юридических и физических лиц с целью обмана путём злоупотребления доверием и незаконного получения денежных средств незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы.