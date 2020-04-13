В Кыштыме продолжается сбор «Коробки храбрости» для детей, которые борются с онкологией

Сегодня, 13:45 Категория: Общество

185

0

В прошлом году жительница Кыштыма Светлана Глазкова организовала благотворительную акцию «Коробка храбрости» для детей, которые находятся на лечении в онкогематологическом отделении Челябинской областной клинической больницы.



Благодаря помощи неравнодушных кыштымцев, Светлана вместе с мужем не раз увозили различные вещи, в которых нуждаются дети.



«Коробка храбрости» предназначена для пациентов, которые переносят сложные и болезненные процедуры в больнице. Когда ребёнок выходит из медкабинета, он берёт небольшой подарок из коробки за храбрость и терпение. Маленькие дети будут рады игрушкам, конструкторам, пазлам, наборам для творчества и детским украшениям.



В поддержке нуждаются и пациенты постарше. Принимаются влажные салфетки без ароматизаторов, детский крем любой фирмы, жидкое мыло для рук, детское кусковое мыло, бумажные полотенца, подгузники детские и взрослые, маски медицинские на резинке, одноразовые пелёнки любых размеров, стиральный порошок и моющие средства.



Желающие помочь собрать «Коробку храбрости» могут написать Светлане ВКонтакте и договориться о дате и времени передачи посылки.