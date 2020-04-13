В Кыштыме отремонтируют мост у третьей школы и проведут ямочный ремонт дорог

Сегодня, 11:23 Категория: Общество

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В этом году на ремонт дорог в Кыштыме направят более 19 миллионов рублей. Из них 18 миллионов 111 тысяч поступят из областного бюджета. Ещё миллион 115 тысяч рублей – из местного.



Больше 8, 5 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт моста на улице Широкова в районе третьей школы. Напомним, ранее прошёл капитальный ремонт мостовых сооружений на улице Садовой.



Ремонт дорог с нарезанием карт пройдёт на улицах Дёмина, Карла Либкнехта (от АЗС «Агат» в сторону центра), Освобождения Урала, Республики, Интернационала, Комарова, Пушкина, Горелова, Некрасова, Мира (включая участки на улицах Сугомакская и Мамина-Сибирика), а также в переулке Пролетарский.



Кроме того, по гарантии будут отремонтированы дорожные участки на площади Карла Маркса, на улице Комарова (от улицы Республики до улицы Гузынина), планируется устранить колейность на улице Республики и привести в порядок подъём в горку на улице Ленина.



В администрации Кыштымского городского округа отмечают, что критериями отбора указанных участков дорог стала интенсивность движения транспорта и пешеходов, состояние дорожного покрытия, факторы, влияющие на безопасность дорожного движения, а также мнения жителей.