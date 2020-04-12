В Челябинской области обнаружено древнее культовое сооружение «Храм Солнца»

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Интересное сооружение обнаружено в Магнитогорске Челябинской области, в долине реки Урал. Среди магнитогорцев место уже известно как Храм Солнца.

Как передаёт сайт «Первый областной», «храм» представляет собой 29 небольших насыпей, расположенных в окружную, высотой около 50 сантиметров и диаметром около 6 метров. При этом в кольце, диаметр которого около 90 метров, есть разрыв, ориентированный на юг. Возможно, так древнее население этой земли поклонялось Солнцу.

Подобные сооружения есть и в Тургайской долине в Казахстане. Там были проведены раскопки, и оказалось, что никаких ценностей или захоронений объекты не содержат и, скорее всего, являются культовыми сооружениями. Их возраст варьируется от 2 до 3,5 тысяч лет.

Учёные уже заинтересовались находкой и договорились с теми, кто обнаружил «Храм Солнца», сразу же после окончания эпидемии исследовать это место.