В Кыштыме полиция задержала нарушителя режима самоизоляции

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Сотрудниками полиции осуществляется комплекс мер, направленных на выявление фактов нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе патрулирования улиц города наряд патрульно-постовой службы кыштымской полиции по улице Интернационала остановили мужчину 1954 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушал режим самоизоляции.

В связи с действующим на территории Челябинской области режимом повышенной готовности и обязательной самоизоляции, на жителя Кыштыма составлен протокол по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Кроме этого, в отношении кыштымца составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения).

Административные материалы направлены в суд. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают гражданам об обязательном соблюдении режима самоизоляции и рекомендуют без крайней необходимости не покидать места жительства. Полицейские призывают ответственно и с пониманием отнестись к принимаемым мерам в условиях распространения коронавирусной инфекции и исключить нахождение на улице и в общественных местах без уважительных причин. Оставайтесь дома для вашей безопасности и скорейшей стабилизации ситуации.