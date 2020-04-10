В Кыштыме с начала года возбуждено более 60 уголовных дел по статьям «Кража» и «Мошенничество»

Сегодня, 16:37 Категория: Общество

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За первый квартал 2020 года следователи кыштымской полиции возбудили 29 уголовных дел по статье «Мошенничество» и 32 дела – по статье «Кража».

Как сообщили сайту «КР» в следственном отделе, каждое второе преступление, подпадающее под действие данных статей Уголовного кодекса, совершается при помощи сотовых телефонов и сети интернет. Чаще всего жители нашего города попадаются на уловки «липовых» банковских работников и таких же виртуальных продавцов.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными, не переводить денежные средства на незнакомые счета и сотовые телефоны, не оплачивать покупки в интернете заранее. Кроме того, помните, что сотрудники банка не звонят клиентам и не выведывают данные их банковских карт.

Если вы всё-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.