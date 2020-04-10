В Кыштыме подведены итоги фотоконкурса «Лучше дома»

Сегодня, 11:43 Категория: Общество

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В Кыштыме подвели итоги фотоконкурса «Лучше дома», который был объявлен администрацией Кыштымского городского округа. Организаторы конкурса решили узнать, как проводят время жители нашего города во время обязательной домашней самоизоляции.

На участие в конкурсе отозвались 45 кыштымских семей. Жители нашего города запечатлели на снимках семейный отдых. Кто-то делал поделки вместе с детьми, кто-то готовил шикарные блюда…

Голосование за фотографии проводилось в группе «Кыштым» в режиме онлайн. По итогам голосования, победителем конкурса стала Дарья Асхадова, смастерившая со своей дочкой Спасскую башню Московского Кремля. Её фотографию «лайкнули» 285 человек. На втором месте Ольга Шматова, изготовившая с детьми светящийся Вечный огонь. Её фото оценили 245 человек. Тройку лидеров с результатом в 200 голосов замкнула семья Никитиных, где сынишка ловит для своего домашнего питомца рыбку, не выходя из дома.

Награждение победителей состоится сразу, как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация. О дате, времени и месте мероприятия будет сообщено дополнительно.