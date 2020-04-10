Сегодня в 10:30 губернатор сообщит новые данные по коронавирусу. Смотрите прямую трансляцию

Сегодня, 08:11 Категория: Общество

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Сегодня, 10 апреля, в 10:30, в режиме видеоконференцсвязи пройдёт ежедневный брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера по ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в регионе.



Алексей Леонидович сообщит оперативную информацию о мерах, которые принимаются для борьбы с ростом заболеваемости, а также проинформирует южноуральцев о количестве подтвержденных случаев заражения.



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Напомним, вчера губернатор самоизолировался на две недели в своём рабочем кабинете, так как у его пресс-секретаря Сергея Зюся был подтверждён коронавирус.