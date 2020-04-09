В Кыштыме стало меньше экономических преступлений, а также посягательств на жизнь и имущество

Сегодня, 13:10 Категория: Общество

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Управлением правовой статистики прокуратуры Челябинской области проведён анализ состояния преступности на территории Кыштымского городского округа за первый квартал 2020 года. Анализ проводился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Так, количество зарегистрированных преступлений на территории нашего округа осталось практически на прежнем уровне – 193 преступления с начала нынешнего года против 192 – в прошлом.

Вместе с тем, наблюдается значительное снижение, на 66,7 процента, количества преступлений экономической направленности, снижение на 11,8 процента особо тяжких преступлений, снижение на 13,5 процента – преступлений небольшой тяжести.

На 33,3 процента уменьшилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 7,2 процента – краж чужого имущества, в том числе на 38,5 процента – из квартир. На 100 процентов снизилось количество разбоев и поджогов, а также преступлений с применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

На территории Кыштымского округа правоохранительными органами активизирована профилактическая работа, в результате чего сократилось количество преступлений, совершённых ранее судимыми лицами. Снижение составило на 2,6 процента. В общественных местах и на улицах также совершено значительно меньше преступлений – снижение на 23,3 процента и 29,5 соответственно.