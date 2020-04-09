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Жители Кыштыма делятся с сайтом «КР» фотографиями заторов при въезде в Озёрск после введённых ограничений

Сегодня, 12:55 Категория: Общество
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Как сообщалось ранее на сайте «КР», меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции коснулись и закрытых городов – Озёрска, Снежинска и Трёхгорного.


Въезжать в ЗАТО теперь можно только по служебной необходимости, при этом максимально ограничивая рабочие контракты. Выезд из городов тоже ограничен.


Жители Кыштыма, которые работают в Озёрске, поделились с нашим сайтом фотографиями заторов, которые образуются на контрольно-пропускных пунктах.


– В рабочие дни всегда были пробки на КПП в Озёрске. Приходилось стоять по десять-двадцать минут, – говорит житель Кыштыма. – Но после введения дополнительных мер, два КПП из четырёх закрыты и сейчас мы вынуждены ждать час, чтобы проехать. В результате опаздываем на работу.

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Теги: Кыштым Озёрск Затор на дороге

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