На Южном Урале с 1 июня начнётся выплата новых пособий на детей

Сегодня, 08:30 Категория: Общество

70

0

С 1 июня этого года в Челябинской области начнётся выплата пособий семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Начисление пособий будет осуществляться на период с 1 января 2020-го.

Выплата будет установлена сразу на год, и в Челябинской области она составит 5 350,50 рублей или половину регионального прожиточного минимума.

Иными словами, если на 1 января 2020 года в семье был ребенок в возрасте от трёх до семи лет, то семья получит деньги и за все пять месяцев. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то будет назначена доплата за время с момента достижения ребенком возраста трёх лет в 2020 году до назначения выплаты.

В Челябинской области на новое пособие могут рассчитывать более 57 тысяч детей. Обязательным условием назначения пособие является среднедушевой доход: он не должен превышать величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного в регионе во втором квартале 2019 года (10 336 рублей), при условии занятости родителей.

Как сообщил на своем официальном сайте Минтруд России, «впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья.

– На реализацию данной меры социальной поддержки необходимо три миллиарда 673 тысячи рублей, – сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. – Нашим согражданам не нужно приходить в управления социальной защиты населения лично, для назначения пособия необходимо подать электронное заявление через Портал госуслуг, МФЦ или органы социальной защиты по месту жительства по электронной почте. Сотрудники УСЗН сами запросят всю необходимую информацию по доходу заявителей.

Отметим, данная выплата реализуется в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Для сведения:

В доход семьи включаются: вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, денежное довольствие военнослужащих и сотрудников иных органов, пенсии, пособия, стипендии, алименты, доходы от предпринимательской деятельности, а также от продажи и аренды имущества. Сведения о доходах будут дополнительно проверяться органами соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия.