В 11 часов в режиме видеосвязи губернатор Алексей Текслер сообщит оперативную информацию
Сегодня, 10:00 Категория: Общество
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Сегодня, 9 апреля, в 11 часов, в режиме видеоконференцсвязи пройдёт ежедневный брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера по ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
Алексей Леонидович сообщит оперативную информацию о мерах, которые принимаются для борьбы с ростом заболеваемости, а также проинформирует южноуральцев о количестве подтверждённых случаев заражения.
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