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В соседних с Кыштымом городах ограничили въезд и выезд

Вчера, 12:01 Категория: Общество
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Дополнительные ограничения по закрытым административно-территориальным образованиям подписал сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции коснулись Озёрска, Снежинска и Трёхгорного.

В Озёрске работают многие жители Кыштыма. Въезжать в закрытый город они могут теперь только по служебной необходимости, при этом максимально ограничивая рабочие контракты. Выезд из города тоже ограничен. Это допускается только в случаях, которые предусмотрены распоряжением губернатора. Ознакомиться с ними можно здесь.

 

Согласно пресс-релизу администрации Озёрского городского округа, приостановлены действия списков лиц, имеющих право на въезд и выезд. Работодателям рекомендовано подать новые списки, но максимально их сократив.

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Теги: Кыштым Озёрск въезд выезд в закрытый город

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