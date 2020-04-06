Следователи МВД России отмечают профессиональный праздник

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Работники следственных органов МВД России сегодня, 6 апреля, отмечают свой профессиональный праздник.

История следственного отдела полиции берёт начало шестого апреля 1963 года. На сегодняшний день – это крупнейший следственный аппарат страны, который совместно с оперативными, специальными и экспертно-криминалистическими подразделениями успешно расследует уголовные дела различных категорий сложности.



Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в следственном подразделении Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» работают 17 сотрудников. За прошлый год они раскрыли 104 преступления.



Редакция газеты «Кыштымский рабочий» поздравляет следователей кыштымской полиции с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, огромного терпения, мирного неба над головой! Пусть вас всегда сопровождает успех при решении трудных и запутанных задач.