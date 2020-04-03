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Уважаемые читатели, присоединяйтесь к акции #ЯвДомике

Сегодня, 17:53 Категория: Общество
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Уважаемые читатели, сегодня и в ближайшие дни многое зависит от нашей ответственности и дисциплинированности.
Крайне важно соблюдать мены безопасности, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Рекомендуется воздержаться от поездок и оставаться дома. Выходить на улицу только в необходимых случаях: на работу, в магазин или аптеку, выгуливать домашних животных или выносить мусор. Не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать помещения, соблюдать дистанцию от прохожих, выходя на улицу. При первых признаках недомогания – обращаться к врачу.

Медиахолдинг ОТВ запустил акцию, призванную распространить информацию о необходимости мер предосторожности. Приглашаем вас присоединиться к челленджу #ЯвДомике. Для участия нужно сфотографироваться, находясь дома, и выставить фотографию в любую социальную сеть, подписав #ЯвДомике.

 

 

 

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Теги: Кыштым Медиахолдинг ОТВ Челлендж ЯвДомике Коронавирусная инфекция Режим самоизоляции

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