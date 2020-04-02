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В Челябинской области открыта служба психологической помощи для людей на карантине

Вчера, 20:40 Категория: Общество
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Министерство здравоохранения Челябинской области организовало службу психологической помощи для людей на карантине.

На горячей линии психологической поддержки медработники будут принимать звонки тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт, хочет поделиться возникающими проблемами или страхами, связанными с самоизоляцией.
Обращаться за помощью можно круглосуточно по телефону: 8-351-269-77-77.

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Теги: Кыштым Министерство здравоохранения Горячая линия психологической помощи Режим самоизоляции

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