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В Кыштыме внесены изменения в график движения общественного транспорта

Вчера, 17:17 Категория: Общество
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В Кыштымском городском округе вносят изменения в расписание движения общественного транспорта. По словам исполняющего обязанности начальника управления городского хозяйства Сергея Алифанова, это связано со снижением пассажиропотока из-за объявленной в стране нерабочей недели для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

При этом по требованию главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой продолжится контроль за выполнением частными перевозчиками рекомендаций Роспотребнадзора о проведении дезинфекции маршрутных такси и автобусов. 
На официальной странице администрации Кыштымского городского округа ВКонтакте опубликовано временное расписание движения маршрутных такси 

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Теги: Кыштым Временное расписание маршрутных такси Снижение пассажиропотока

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