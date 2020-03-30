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В Кыштыме пройдут взрывные работы

Вчера, 12:05 Категория: Общество
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Завтра, 31 марта, и послезавтра, 1 апреля, с 11 до 17 часов на Тайгинском графитовом карьере пройдут плановые взрывные работы.

Отголоски взрывов могут быть слышны в посёлке Тайгинка, микрорайоне Каолиновый и в Кыштыме.

В управлении гражданской защиты обращаются к жителям Кыштыма с просьбой не беспокоиться. Плановые взрывы не представляют опасности. 

 

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.

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Теги: Кыштым Взрывные работы ЕДДС сообщает Тайгинский ГОК

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