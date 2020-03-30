В Кыштыме некоторые магазины поплатятся штрафами за нарушение карантинных мер

Вчера, 11:15 Категория: Общество

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Напомним, в Челябинской области действует распоряжение губернатора, согласно которого приостановлена работа всех учреждений общественного питания (за исключением столовых на предприятиях и дистанционного обслуживания), магазинов, в ассортименте которых нет товаров первой необходимости…

Вчера кыштымские полицейские совместно с представителями администрации округа провели рейды по торговым точкам. Как оказалось, не все индивидуальные предприниматели готовы закрыть свои объекты, даже несмотря на реальную угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Как сказал сайту «КР» заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» по охране общественного порядка Артём Чамовских, к административной ответственности привлечено руководство магазина «Урал» на улице Калинина.

– Сегодня в полночь этот магазин, который в ночное время позиционирует себя как кафе, был открыт, – говорит Артём Евгеньевич. – И это при том, что сейчас деятельность всех пунктов общественного питания временно приостановлена. В отношении руководства «Урала» возбуждено дело об административном правонарушении.

Статья 19.5 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф для юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.

Предписание о закрытии магазина было вручено и работникам «Домостроя».

На этой неделе полиция усилит работу по патрулированию улиц города. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним. Если дети или подростки будут находиться большими компаниями на улице или в торговых центрах, причём в любое время суток, полицейские составят административные протоколы.

Полиция призывает всех жителей Кыштымского городского округа проявить сознательность и не выходить из своих домов без надобности. А если кому-то крайне необходимо дойти до магазина или аптеки, делать это нужно быстро, при соблюдении дистанции и других мер предосторожности.