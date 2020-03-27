В Кыштыме грозит штраф тем, кто нарушает действующие ограничительные меры

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На сайте администрации Кыштымского городского округа опубликовано напоминание гражданам, работодателям и руководителям организаций об ответственности, которая наступает за неисполнение требований, установленных Распоряжениями Правительства Челябинской области от 27.03.2020 N 167-рп и от 28.03.2020 г. № 169-рп .

Административное наказание в соответствии со статьёй 6.3 КоАП РФ наступит в случае неисполнения следующих требований на территории Челябинской области:

– с 28 марта до 5 апреля 2020 года запрещена деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости, специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также осуществляющих заключение договоров на оказание услуг связи и реализации средств связи);

– с 28 марта до 5 апреля 2020 года запрещена деятельность ресторанов, кафе, баров и т.п., кроме дистанционного обслуживания;

– с 28 марта до 5 апреля 2020 года останавливается работа фитнес-центров, клубов, СПА-салонов, бань и т.п.;

– запрещено оказание стоматологической помощи (за исключением экстренной и неотложной);

– на территории региона закрыты для посещения парки культуры и отдыха;

– до 1 июня 2020 года приостановлены заезды в пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации, детские круглогодичные лагеря, гостиницы курортов и т.п.;

– запрещены публичные и досуговые мероприятия, деятельность библиотек и учреждений культуры.

На нарушителей административной комиссией будет составлен протокол. В случае подтверждения фактов – наложен штраф на граждан и юридические лица.

Добавим, что в настоящее время депутатами Государственной Думы рассматривается законопроект. Его принятие планируется в кратчайшие сроки. Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил в период ограничительных мероприятий:

– от 1 до 30 тысяч для физических лиц при первом нарушении, в случае повторного или с причинением вреда здоровью - от 15 до 50 тысяч рублей;

– для должностных лиц: при первом нарушении – от 10 до 50 тысяч рублей; повторно – от 300 до 500 тысяч рублей, или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет.

ИП и юридические лица. При первичном – от 30 до 50 тысяч и от 100 до 300 соответственно. При повторном – от 500 до одного миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Напоминаем, что с 30 марта в администрации Кыштымского городского округа начинает работу «горячая» линия по вопросам жизнеобеспечения округа в условиях режима повышенной готовности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются в отделе по обращению граждан с 10:00 до 20:00 часов по телефону: 8 (351-51) 4-05-49.