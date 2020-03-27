График плановых отключений электроснабжения в Кыштыме на следующей неделе

Сегодня, 17:16 Категория: Общество

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В понедельник, 30 марта, с 12 до 18 часов в связи с ремонтными работами электрооборудования на подстанции «Кыштым» персоналом ОАО «МРСК Урала» будет отключено электроснабжение на улицах Кольцова и Огнеупорная.

С 9 до 16 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах В.Сергеевой, с 1 по 39; Береговая, с 1 по 16; Набережная, с 1 по 8.

С 14 до 17 часов в связи с ремонтными работами будет отключено электроснабжение на улицах Ленина, 4; пл. К.Маркса, 1; Фрунзе, 1; Садовая; Энгельса; Ветеранов, 10.

Во вторник, 31 марта, с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-108 будет отключено электроснабжение в домах на улицах Комсомольская, Парамонова, Коммунаров, Чкалова, Маяковского, с 6 по 20.

В среду, 1 апреля, с 9 до 16 часов в связи с заменой опоры на ВЛ-6 кВ от подстанции «Кыштым» запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах Швейкина, с 21 по 137; А. Романова, с 1 по 64; Урицкого, с 3 по 70; Егозинка, с 1 по 60; Комарова, с 1 по 76; Перевалочная База, с 1 по 16; Красноармейская, с 1 по 130; Кирова, с 1 по 126; Дорожная, с 1 по 6; Гузынина, с 2 по 91; Луначарского, с 13 по 48; Металлистов, с 2 по 4; Пушкина, с 1 по 112; Седова, с 14 по 22; Республики, с 2 по 109; 9-Января, с 1 по 44; Р.Люксембург, с 1 по 25; О.Кошевого, с 1 по 18; Герцена, с 19 по 29; Маукская, с 12 по 19; Гоголя, с 1 по 26; Н.Кыштымская, с 1 по 30; Дзержинского, с 1 по 6; Кооперативная, с 1 по 4; Володарского, с 1 по 40; Заводская, с 1 по 13; Металлургов, с 1 по 22; пер. Кирова; пер. Республики, с 88 по 92; пер. Володарского; в детском саду № 1; в школе № 4.

В четверг, 2 апреля, с 9 до 16 часов в связи с заменой опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 будет отключено электроснабжение в домах на улицах Кутузова, с 3 по 14; Пеньковка, с 16 по № 79; Школьная, с 23 по 44.

В пятницу, 3 апреля, с 9 до 16 часов, в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах Мичурина, с 22 по 75; Спартака, с 4 по 42.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.