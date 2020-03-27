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В Кыштыме на автовокзале отменены несколько междугородных рейсов

Сегодня, 16:35 Категория: Общество
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Основанием для этого стало официальное письмо от министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Объявленные в Российской Федерации меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции вызвали снижение пассажирского потока на некоторых маршрутах.

 

Корректировка рейсов с 27 марта по 5 апреля затронула все региональные автовокзалы.

 

С 28 марта по 5 апреля отменяется отправление автобуса по маршруту № 684 «Кыштым-Челябинск» на 6:15 часов. А с 30 марта отменяется движение автобуса по данному маршруту в 9:30 и 17:25. Также не будет рейса до Вишневогорска на 12:05.

 

Не получится уехать на автобусе из Кыштыма в Екатеринбург 27, 28 и 29 марта в 18:20. В ближайшие три дня отменены и рейсы в Магнитогорск на 17:05.

 

О возобновлении указанных муниципальных маршрутов министерство дорожного хозяйства и транспорта сообщит дополнительно. На кыштымском автовокзале уточняют, что изменения могут коснуться ещё нескольких рейсов. Актуальную информацию по межмуниципальным маршрутам жители Кыштыма необходимо уточнять по телефону: 8-982-346-04-40.

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Теги: Кыштым автовокзал отмена рейсов межмунициплаьные маршруты

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