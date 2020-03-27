Школьницы из Кыштыма стали лауреатами международного конкурса чтецов "Живая классика"
Сегодня, 14:13 Категория: Общество
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В Челябинске 19 марта состоялся отборочный тур международного конкурса чтецов «Живая классика».
В нём приняли участие три исполнительницы художественного слова из Кыштыма. Это воспитанницы театрального коллектива «Окно» Маргарита Батракова и Яна Зубаирова, а также ученица школы № 4 Милана Зубова.
Девочки читали прозу Марины Цветаевой, Наринэ Абгарян и Бориса Васильева. По итогам конкурса Яна и Маргарита получили призовые места и обе награждены путёвками в международный детский центр «Артек».
Яна Зубаирова в качестве абсолютного победителя представит Кыштым на сцене «Артека». Лауреаты, которым не хватило до абсолютной победы одного балла, а это Маргарита Батракова и участница из Челябинска, будут в период театральной смены в международном детском центре посещать мастер-классы по сценическому искусству известных педагогов страны.
– Я довольна выступлением своих воспитанниц, – сказала педагог Дома детского творчества, руководитель коллектива «Окно» Елена Журавлёва. –Яна читала юмористическую прозу, у Риты было серьёзное произведение из литературного дневника Марины Цветаевой. Желаю своим воспитанникам терпения, воли и света в душе!
Воспитанники коллектива «Окно» четвёртый год подряд одерживают победу на данном конкурсе и награждаются путёвками в «Артек».
В этом году поездка была запланирована в конце апреля, но её могут перенести в связи с распространением коронавирусной инфекции.