Школьницы из Кыштыма стали лауреатами международного конкурса чтецов "Живая классика"

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В Челябинске 19 марта состоялся отборочный тур международного конкурса чтецов «Живая классика».

В нём приняли участие три исполнительницы художественного слова из Кыштыма. Это воспитанницы театрального коллектива «Окно» Маргарита Батракова и Яна Зубаирова, а также ученица школы № 4 Милана Зубова.

Девочки читали прозу Марины Цветаевой, Наринэ Абгарян и Бориса Васильева. По итогам конкурса Яна и Маргарита получили призовые места и обе награждены путёвками в международный детский центр «Артек».

Яна Зубаирова в качестве абсолютного победителя представит Кыштым на сцене «Артека». Лауреаты, которым не хватило до абсолютной победы одного балла, а это Маргарита Батракова и участница из Челябинска, будут в период театральной смены в международном детском центре посещать мастер-классы по сценическому искусству известных педагогов страны.

– Я довольна выступлением своих воспитанниц, – сказала педагог Дома детского творчества, руководитель коллектива «Окно» Елена Журавлёва. –Яна читала юмористическую прозу, у Риты было серьёзное произведение из литературного дневника Марины Цветаевой. Желаю своим воспитанникам терпения, воли и света в душе!

Воспитанники коллектива «Окно» четвёртый год подряд одерживают победу на данном конкурсе и награждаются путёвками в «Артек».

В этом году поездка была запланирована в конце апреля, но её могут перенести в связи с распространением коронавирусной инфекции.