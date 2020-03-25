Алексей Текслер ввёл дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса в Челябинской области

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Губернатор подписал изменения в распоряжение, которыми вел дополнительные ограничительные меры. До особого распоряжения приостанавливаются проведение всех досуговых массовых мероприятий (даже те, в которых участвуют менее 50 человек), работа библиотечной сети и учреждений досуга;



С 28 марта по 5 апреля приостанавливается:

Деятельность предприятий общепита, за исключением дистанционной торговли (кроме предприятий общепита, осуществляющие организацию питания для людей, работающих на предприятиях);

Работа объектов розничной торговли (за исключением аптек, продуктовых магазинов и товаров первой необходимости – список будет опубликован с распоряжением);

Работа фитнес-центров, бань, саун и учреждений подобного профиля;

Оказание стоматологических услуг (за исключением экстренной и неотложной помощи);



С 28 марта по 1 июня приостанавливается работа санаториев, домов отдыха, др. подобных учреждений, работа горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.



Вводится жесткое ограничение для лиц пожилого возраста на посещение мест массового пребывания, учреждений (организаций) социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом.

Рекомендовано гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.



– Хочу обратиться к гражданам с просьбой оставаться на следующей неделе дома, все эти ограничительные мероприятия вводятся для сохранения здоровья, нужно ограничить контакты. Мы предусматриваем разного рода мероприятия развлекательного характера по телевидению. Есть договоренность с интернет-провайдерами, они продолжать работу и не будут отключать на этот срок работу интернета даже в случае долга граждан, – отметил Алексей Текслер.



Продолжат работу организации, обеспечивающие жизнедеятельность людей, в том числе предприятия в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки и водоочистки, медицинские и аптечные организации, а также организации социального обслуживания. Будут работать предприятия, осуществляющие деятельность в сфере обращения отходами производства, транспортного и жилищно-коммунального обслуживания, оказания финансовых услуг. Работать будут все правоохранительные органы, а также структуры, которые обеспечивают безопасность в регионе (МЧС и пр).



Данные по заразившимся коронавирусом:

На сегодня центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» подтвердил восемь случаев заражения южноуральцев. У12 человек первичные тесты выявили подозрение на коронавирус – их анализы отправлены в лабораторию для подтверждения. Люди проходят лечение, их заболевание протекает не в тяжелой форме.