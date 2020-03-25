В Кыштыме руководство некоторых баров плевать хотело на все запреты и ограничения

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Ещё в среду, 25 марта, Михаил Мишустин провёл заседание президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Регионам было рекомендовано, в частности, приостановить проведение досуговых, развлекательных, спортивных, просветительских и иных мероприятий с очным присутствием граждан; приостановить посещение гражданами мест, предназначенных для проведения указанных мероприятий, в том числе ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других общественных местах.

В Кыштыме проведена большая работа по исполнению данных поручений. На сегодня для посетителей закрыты все учреждения культуры, детские игровые комнаты, развлекательный комплекс «Октябрь». Большинство владельцев учреждений в сфере досуга с пониманием отнеслись к ситуации и поддержали решения правительства.

Лишь немногим кыштымским предпринимателям, как оказалось, закон не писан. Буквально вчера вечером в группе ВКонтакте арт-клуба «Жар-птица» появилась афиша развлекательного мероприятия, запланированного на субботу, 28 марта. Несмотря на замечания пользователей о том, что данные мероприятия проводить запрещено, представители увеселительного заведения ответили: «Продолжаем работать, с соблюдением всех санитарных норм, в связи с распоряжением губернатора Челябинской области».

Вчера же в соцсетях появился пост и на странице кофе-бара «Эгоист». Несмотря на запрет курения кальянов в общественных местах, в этом кыштымском заведении уверены, что именно сейчас – «самое время побаловать себя дымным кальяном…»

В администрации Кыштымского городского округа заверили, что не допустят нарушения карантинных мер, принимаемых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.