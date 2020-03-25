В Кыштыме обсудили профилактику распространения коронавируса

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Фото Максима Марининова.

Вчера в актовом зале администрации состоялось заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии. На неё были приглашены представители силовых структур, учреждений социальной сферы, образования, культуры. Речь шла о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

К собравшимся обратилась глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Было проанализировано обращение президента страны Владимира Путина и второй пакет карантинных мер губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Без внимания не осталась ни одна сфера жизнедеятельности.

Так, Людмила Александровна потребовала от и.о. начальника управления городского хозяйства Сергея Алифанова лично убедиться в том, как частные перевозчики в необходимом объёме проводят дезинфекцию маршрутных такси и автобусов. Руководству управления по физической культуре, спорту и туризму поручено решить вопрос с занятиями в детских спортивных секциях: они полностью приостанавливаются. Для ветеранов, например, все занятия и тренировки уже запрещены, так как пожилые люди, имеющие хронические заболевания, входят в группу риска по коронавирусу.

Что касается сферы культуры, в Кыштыме, как и в целом по Челябинской области, отменены либо перенесены на поздний срок все массовые мероприятия. Занятия в творческих коллективах также приостановлены.

У школьников продлятся вынужденные каникулы. Всю следующую неделю дети и подростки проведут дома. А с шестого апреля, по предварительной пока информации, учебный процесс возобновится, но – в дистанционном формате. На следующей неделе в детских садах будут работать «дежурные группы». Они будут сформированы, исходя от потребности родителей.

На время должны закрыться и развлекательные центры, расположенные в торговых комплексах. Контроль за этим возложен на заместителя главы по экономике и инвестициям Алексея Заикина.

Полиция совместно с социальными педагогами школ проведут работы с семьями, чьи дети привыкли «кучковаться» в торговых комплексах «Радуга» и «Домино». В настоящее время важно не допускать подобных столпотворенией.

На заседании комиссии обсудили усиление контрольных мер для туристов, возвращающихся из зарубежных поездок. Они должны добровольно уходить на самоизоляцию. Для таких граждан работает горячая линия, все вопросы можно уточнить по круглосуточному номеру 8-351-740-15-16.