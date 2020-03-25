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В Кыштыме завтра на нескольких улицах отключат электроснабжение

Вчера, 15:36 Категория: Общество
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27 марта, с 9 до 16 часов, в связи с подключением абонента на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах  К.Либкнехта, с 37 по 104; Красной Звезды, 69, 71, 75.

 

С 9 до 17 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 будет отключено электроснабжение в домах на улицах Луначарского, с 1 по 22; Н.Кыштымская, с  1 по 30; Гоголя, с 1 по  28; Р.Люксембург, с 1 по 25; Металлистов, 5, 7, 18, 18а, 20, 22, 24.

 

С 9 до 18 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-10 кВ персоналом производственного объединения «Маяк» будет отключено электроснабжение в посёлке Акуля.

 

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.

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Теги: Кыштым ЕДДС сообщает Отключение электроснабжения Плановые работы на ТП

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