В Кыштыме завтра на нескольких улицах отключат электроснабжение

Вчера, 15:36 Категория: Общество

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27 марта, с 9 до 16 часов, в связи с подключением абонента на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах К.Либкнехта, с 37 по 104; Красной Звезды, 69, 71, 75.

С 9 до 17 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 будет отключено электроснабжение в домах на улицах Луначарского, с 1 по 22; Н.Кыштымская, с 1 по 30; Гоголя, с 1 по 28; Р.Люксембург, с 1 по 25; Металлистов, 5, 7, 18, 18а, 20, 22, 24.

С 9 до 18 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-10 кВ персоналом производственного объединения «Маяк» будет отключено электроснабжение в посёлке Акуля.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.