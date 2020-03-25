В посёлке под Кыштымом возводят часовню

Вчера, 14:08 Категория: Общество

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В прошлом году в посёлке Слюдорудник началось строительство часовни в честь Архангела Михаила. Местные жители положительно отнеслись к этому решению. Многие, особенно пожилые люди, посещают храмы в Кыштыме, но порой им тяжело ехать в город.

Как сказала сайту «КР», жительница посёлка и одна из инициаторов строительства часовни Анна Козлова, всё началось четыре года назад с разговоров и постепенно, шаг за шагом, переросло в реальность. Целый год определялись с местом для постройки, оформляли документы, разрабатывали архитектурный и инженерные планы.

В прошлом году был залит фундамент, сейчас планируется возведение стен.

Анна обращается ко всем, кто хотел бы помочь в непростом деле строительства. Помощь может быть любой – денежной (даже 100 рублей будут весомым вкладом), принимаются стройматериалы (пеноблок, цемент, штукатурка и прочее), нужна помощь рабочих.

По вопросам пожертвований можно звонить по телефону 8-912-326-90-02 или 8-351-907-73-77.

Номер карты Сбербанка 2202201932377779 Анна Алексеевна К. Просьба указывать в сообщении – «На часовню».