В России с первого апреля стартует весенняя призывная кампания

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До недавнего времени вопрос о переносе весеннего призыва в армию из-за распространения коронавирусной инфекции оставался открытым. Однако принято решение не сдвигать сроки, но при этом с особо тщательностью проверять здоровье новобранцев.

Как сказал сайту «КР» военный комиссар по Кыштыму и Карабашу Евгений Красношлык, этой весной из наших городов в Вооружённые Силы Российской Федерации отправятся более 60 солдат-срочников.

Как сообщается в министерстве обороны РФ, все призывники перед отправкой к местам службы в обязательном порядке будут проверены на коронавирусную инфекцию. Кроме того, после прибытия в воинские части их изолируют от основного состава для проведения двухнедельного карантина. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительным оборудованием.