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Житель Кыштыма выплатил бывшей жене миллион рублей в счёт долга по алиментам

Сегодня, 12:41 Категория: Общество
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Бывшая жена должника обратилась к судебным приставам, так как мужчина три года не выплачивал алименты на воспитание их ребёнка. Когда ему исполнилось 18 лет, долг отца составлял 493 тысячи рублей. Тогда женщина подала ещё один исполнительный лист, где указала требование взыскать неустойку за ранее невыплаченные алименты – ещё 805 тысяч рублей. Таким образом, совокупная задолженность составила порядка 1,3 миллиона рублей.

 

Житель Кыштыма является индивидуальным предпринимателем, однако при заполнении декларации в налоговую инспекцию указывал нулевой заработок.

 

Как сообщила пресс-служба отдела судебных приставов, должнику ограничили право на выезд за границу и право управления транспортными средствами. В один из рейдов мужчину удалось застать дома. Был наложен арест на его грузовик с манипулятором. Только узнав, что машину собираются продать на аукционе в счёт погашения долга, мужчина решил выплатить деньги. Он передал бывшей жене миллион рублей  в кыштымском отделе судебных приставов.

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Теги: Кыштым ФССП судебные приставы алименты

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